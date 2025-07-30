Amasya Belediyesi ile Amasya Üniversitesi arasında kent tarihine ışık tutan önemli bir iş birliği daha hayata geçirildi.AMASYA (İGFA) - Amasya, tarih boyunca Anadolu’nun en önemli şehirlerinden biri olmuş; şehzadelerin yetiştiği, sanatın ve mimarinin harmanlandığı kadim bir merkezdir. Bu zengin kültürel mirasın önemli parçalarından olan Osmanlı dönemine ait hamam yapıları, asırlardır şehrin siluetine estetik ve işlevsel katkı sunmuştur.

Amasya Belediyesi, geçmişin izlerini taşıyan bu kıymetli yapıları koruyarak kentin turizm potansiyeline kazandırmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda, restorasyonu tamamlanan Büyük Hamam ve Küçük Hamam için teşhir-tanzim projeleri hazırlanmakta; bu iki önemli yapının kültürel rota içinde aktif birer durağa dönüşmesi hedeflenmektedir.

Süreklilik arz eden bu koruma ve işlevlendirme vizyonunun yeni adımı ise, Hatuniye Mahallesi’nde yer alan ve Osmanlı döneminden günümüze ulaşan 2’Nolu Hamam (Kızlar Sarayı Osmanlı Hamamı) için atıldı.

Tescilli kültür varlığı statüsündeki bu yapı için hazırlanan "Yeniden İşlevlendirme Mimari Projesi" kapsamında Amasya Belediyesi ile Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Merve Özkaynak Yolcu ve Arş. Gör. Ebru Melis Özdemir arasında protokol imzalandı.

‘KÜLTÜREL MİRASIMIZ YAŞATILACAK, KENTİMİZİN TURİSTİK CAZİBESİ ARTACAK’

Proje ile tarihi yapının özgün mimari kimliğinin korunarak, Amasya'nın turizm değerlerine katkı sunacak şekilde işlevlendirilmesinin hedeflendiğini söyleyen Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, açıklamasında şunları kaydetti;

“Tarihî yapılarımızı korumanın yanı sıra, bu değerleri Amasya turizmine kazandırmak önceliklerimiz arasında. Üniversitemizle yürüttüğümüz bu anlamlı proje sayesinde hem kültürel mirasımız yaşatılacak hem de kentimizin turistik cazibesi artacak” dedi.