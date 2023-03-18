2015 Yılında 1.Bölgeden Ak Parti Milletvekili adayı gösterilen hemşerimiz Alim Erdemir sırasından dolayı seçilememişti.

2015 yılında Çok aktif bir çalışma sergileyen hemşerimiz Alim Erdemir tekrar AK Parti Milletvekili aday adayı oldu.

Alim Erdemir yaptığı açıklamada:

18 Mart günü yeniden İstanbul 1.Bölgeden Milletvekilliği için adaylık müracaatı yaptık. Niyetimiz hayır, akıbetimiz de hayır olsun inşallah dedi.

Alim Erdemir Kimdir ?

1974 Bayburt’ta doğdu

Eğitim;

• İlk ve orta tahsilini Bayburt’ta, Liseyi; İzmit İmam-Hatip Lisesi’nde,Üniversiteyi Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde,Yüksek Lisansını, Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi alanında tamamladı.

Kamu ve Özel Sektör Tecrübesi;

• 1997’de Körfez Belediyesi’nde başladığı kamu çalışma hayatına, 2000-2003 yıllarında İzmit Büyük Şehir Belediyesi,

13 Yılı Pendik Belediyesi’nde olmak üzere;17 Yıl Müdürlük ve Danışmanlık görevlerinde bulundu.

• Almanya , Hollanda, İsveç, İtalya ve Slovenya’da, yönetim ve organizasyon alanında inceleme ve kurumsal araştırmalar yaptı.

Siyaset,Gazetecilik &Radyo, Sivil Toplum

Siyasete başladığı Refah ve Fazilet Partisi Kocaeli gençlik kollarında ve Milli Gençlik Vakfı’nın yönetim kurullarında görev aldı.

• Değişik gazete ve dergilerde köşe yazarlığı ve radyo programcılığı yaptı.

• Sivil Toplum Örgütlerine yönelik düzenlenen STK Akademisinde yöneticilik ve proje danışmanlığı yaptı

• Halen Anadolu Bayburtlular Derneği Genel Başkanlığını yürütmektedir.

• Savate Sporları Federasyonu temsilciliğiyle Uluslar arası etkinliklere katıldı.

• Kuruluşundan bu güne memuriyete rağmen AK Partimizin etkinliklerine aralıksız çalışmalarına katıldı. 2015 Genel Seçimlerine katılmak üzere AK Parti İstanbul 1.Bölge Milletvekili Adayı oldu.

Yayınlanmış Eserleri;

• Kur’anda Devlet Ahlakı, Kamu yönetimlerinde Stratejik Planlama Süreçleri, Başarının Sırrı 7 T olmak üzere 3 kitabı yayınlandı.

Dil bilgisi,

• Arapça ve İngilizce biliyor.

Aile,

• Opr.Dr.Betül Erdemir’le evli olup , 2 Çocuk babasıdır.