Genç Siyasetçi Bürokrat Ali Vahit Atıcı 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Olan Cumhurbaşkanlığı ve 28.dönem Bayburt Milletvekilliği için AK Parti Bayburt İl başkanlığında başvurusunu yaptı.

2004'ten beri hep söylediğimiz,2023 Seçimlerinin önemine vurgu yaptık.

Bu gün herkes vicdanıyla baş başa Allah’ın izniyle Ya Allah bismillah diyelim. İnşallah Sandığa gidecek ve Bayburt'ta yine her zaman olduğu gibi rekor kıracağız.

Çıkmış olduğumuz bu yolda hemşerilerimizin desteklerini bekliyorum.Bu seçim o kadar önemli ki sadece Bayburt’ta değil Türkiye’nin her yerinde çalışmamız lazım. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı seçeceğiz. AK Parti hem Bayburt’ta hem de Türkiye’de sandıklardan yine birinci parti olarak çıkacak.Bayburt yeni bir rekor kıracak dedi.

Ali Vahit Atıcı kimdir?

1991 yılında Bayburt’ta doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Bayburt’ta tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü 2017 yılında, Çankırı Üniversitesi Siyaset Bilimi

Yüksek lisansını 2023 yılında bitirdi. Bir çok sivil toplum kuruluşunda kurucu başkanlık ve

dernek yöneticiliği yaptı. Futbol, basketbol ve hentbol dallarında hakemlik yaptı. Halen Bayburt

Kurtuluş Spor Kulüp Başkanı.

Bayburt AK Parti Gençlik Kolları ve Merkez İl-ilçe yönetimlerinde uzun yıllar görev aldı.

AK Parti Genel Merkez’de Ekonomi Başkanlığı ve AR-GE Başkanlıklarında danışmanlık yaptı.

Bayburt ve Ankara’da birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görevlerde bulundu. Bu sırada

gençlik ve spor ile ilgili bir çok sosyal sorumluluk projesinde görev aldı. 25. ve 26. dönemlerde

Maliye Bakanımız Naci AĞBAL’ın danışmanlığını yaptı ,Bayburt Belediyesi Özel Kalem

Müdürü olarak atandı. İzmir milletvekili Prof. Dr. F.S.Nükhet Hotar'ın

danışmanlığını yürüttü.

24 Haziran 2018 seçimlerinde başkent Ankara’mızı temsil etmek, gençliğimizin verdiği

enerji ve tutkuyla, emin adımlarla büyüyen ülkemize hizmet etmek için Ankara 1.bölge aday adayı

oldum. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinatörlüğü görevimin ardından İzmir Dokuz Eylül

Üniversitesi Genel Koordinatörlük görevlerinde bulundu. 2019 yılında Manisa’da askerlik

vazifemizi tamamladı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Basın Yayın Halkla ilişkiler görevinin

ardından İletişim Başkanlığı Kurumlar arası iletişim koordinatörlük görevini ifa etti. Ticaret

Bakanlığı personeli olarak görev yaparken Bakanlık görevlendirmesiyle Şubat 2022 itibariyle

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı Aydın

Milletvekilimiz Mustafa SAVAŞ’ın danışmanlık görevini yürütmekte. Evli ve 1 çocuk

babası.