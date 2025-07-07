Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle ve yayla yollarında yaz sezonuyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Daha önce genişletme ve altyapı çalışması yapılan Alanya Şıhlar Mahalle yolunda 5,5 kilometrelik asfalt çalışması başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 19 ilçenin kırsal mahallerine ulaşım sağlayan sorumluluk alanındaki grup yolları ile mahalle yollarını konforlu ulaşımla buluşturmaya devam ediyor. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşımı için var gücüyle mesai harcayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya ilçesi Şıhlar Mahallesi’nde 5,5 kilometrelik asfalt çalışması başlattı.

5,5 KİLOMETRE YOL ASFALTLANDI

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri daha önceden deforme olan yolda önce alt yapı ve hazırlık çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında, eskiyen yolun tespit edilen zayıf noktaları güçlendirilerek, sağlam zemin yapısı oluşturuldu. Yolun eğimli olan bazı bölümleri düzeltilerek, yol genişletme çalışmaları yapıldı. Ardından yolda sathi asfalt çalışması başlatıldı.

13 MİLYON LİRA MALİYETLE KONFORLU YOL

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Utkan Hasan Eminoğlu ve Şıhlar Mahalle Muhtarı Hilmi Türker ile birlikte yapılan sathi asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle yolunun vatandaşlara zorluk çıkaran konforsuz bir yol olduğunu söyleyen İsa Akdemir, “Geçen yıl yolun genişletilme ve alt yapı çalışmalarına başlamıştık. Bugün de yolun 5,5 kilometresinde sathi asfaltla kaplama çalışmasına başladık. 13 milyon lira maliyetle gerçekleşen bu çalışmayla Şıhlar Mahalle yolumuz konforlu ve güvenli hale gelecek. Bölge halkına hayırlı olsun” diye konuştu.

MAHALLEMİZ SEVİNÇLİ

Şıhlar Mahalle Muhtarı Hilmi Türker de “Bugün mahalle olarak sevinçliyiz gururluyuz. Yıllardır mahalle yolumuz atıl ve bakımsız durumdaydı, mahallemizin kanayan yarasıydı. Ama Antalya Büyükşehir Belediyesi sayesinde yolumuzun önce alt yapısı yapıldı şimdi de asfalta kavuşuyor. Bizlere bu hizmeti getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.