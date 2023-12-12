Bayburtlu Hemşerimiz CHP Güngören İlçe Başkanı Temel Akkoç Cumhuriyet Halk Partisi Güngören Belediye Başkanlığı için Aday Adayı oldu.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için hazırlıklarını sürdüren CHP'de aday adaylarının başvuruları da devam ediyor.

İl ve ilçe başkanlıklarına yapılan başvurularda katılımın yoğun olması nedeniyle daha önce 28 Kasım olarak açıklanan süre, MYK kararıyla 5 Aralık'a kadar uzatıldı.

Partiye bugüne kadar büyükşehir ve il belediye başkanlığı için 1300 kişi başvuru yaparken, belediye meclis üyelikleri için de 6 bin 500 müracaatta bulunuldu.

Hemşerimiz Temel Akkoç, Üç dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi Güngören İlçe Başkanlığını yürütüyordu.

Akkoç Cumhuriyet Halk Partisi Güngören İlçe Başkanlığında yaptığı adaylık açıklamasında Güngören’de Belediye Başkanlığını alacağız dedi.