Akın Akınözü’den 'Hande Erçel' sorusuna tepki! Cenazede yalnız bırakmamıştı
Hercai dizisinde canlandırdığı 'Miran' karakteri ile tanınan Akın Akınözü, geçtiğimiz aylarda annesi Özlem Akınözü'nü kaybetmenin acısını yaşadı. Ünlü oyuncunun acı gününde destek olanlar arasında Hande...Devamı için tıklayınız
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