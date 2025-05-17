Çalışkan, Kısacık'ın gündeme getirdiği Bayburt Özel İdarespor'un amatör lige düşmemesi içim tüm çabayı sarf ettiklerini belirtirken, kentsel dönüşüm konusunun ise hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Çalışkan, yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu parti binasında şu açıklamayı yaptı:

"Kıymetli Bayburtlu Hemşerilerim;

15/05/2025 Tarihinde, TBMM Kürsüsünden Bayburt’umuz için Adana Milletvekilinin yapmış olduğu açıklamalara cevabımızdır. Sevgili Bayburtlu hemşerilerim ve Saygıdeğer basın mensupları;

AK Parti Bayburt İl Başkanlığı olarak; Adana Milletvekilinin TBMM’de Bayburt İl Özel İdare Spor ve Kentsel Dönüşüm hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin Kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissettik. Bayburt’un gelişimine dair her türlü görüş ve öneriyi değerli buluyor, bunları halkımızla yakın bir diyalog kurma fırsatı olarak görüyoruz. Ancak doğru bilgilerin paylaşılması ve yürütülen çalışmaların şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğine inanıyoruz.

Bayburt İl Özel İdare Spor hakkında;

Bayburt İl Özel İdarespor yalnızca bir futbol kulübü değil, Biz Bayburtlular için şehrimizin gururu ve birleştirici bir değeridir. Bu sezon takımımızın Bal Ligi’ne düşmesi hepimizi derinden üzmüştür. Ancak, “sahipsizlik” iddialarının aksine, il yönetimimiz, yerel yönetimlerimiz ve ilgili kurumlarımız, kulübümüze Her türlü maddi ve Manevi desteği sağlamışlardır. Sayın kısacık’a Bayburt İl Özel İdarespor’a göstermiş olduğu İlgiden dolayı teşekkür ederiz. Bununla birlikte Adana gibi Büyük bir şehrin iki köklü takımınında bu sezon küme düşmesi spor camiasında geniş yankı uyandırmıştır. Kendisinin Adana’nın bu değerli kulüplerine sahip çıkması konusunda aynı hassasiyet ile önceliklerine almasını tavsiye ediyoruz.

Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız; Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, Bayburt Milletvekilimiz, AK Parti İl Başkanımız ve Bayburt Belediye Başkanımızın Kontrolünde, hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Sayın Milletvekili; Gönül isterdiki Bayburt’taki kentsel dönüşüm ve Bayburt İl Özel İdaresporumuzla ilgili Hassas Konuyu Siyasi Rant sağlamak amacıyla olumsuz algı yapanlardan değil; bilgileri, Ankara’daki Temsilcimiz, Meslektaşınız Sayın Milletvekilimiz ve Şehrimizdeki Aktif Yöneticilerimizden bilgi alarak paylaşmış olsaydınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."