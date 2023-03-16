Geçmişte Bayburt Belediye Başkan Yardımcılığı ve Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlerinde bulunan Akkoyunlu, bugün Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde aday adaylığı başvurusunu yaptı. Akkoyunlu, 'Türkiye Yüzyılı' inşasında vargücü ile çalışacağını ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferine katkı sunmak için elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti.

Hayatı boyunca Bayburt'un hizmetinde olmaya çalıştığını, geçmişte yaptığı görevlerde birçok projenin hayata geçirilmesini sağladığını kaydeden Akkoyunlu, "Bayburt'umuza daha güzel hizmetler getirmek için adayım. Teşkilatımızın ve tüm hemşehrilerimizin desteği ile bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.