AK Parti'de aday adaylığı başvuru süreci 22 Mart 2023 günü tamamlanmıştı. Bu süreçte AK Parti Bayburt İl Başkanlığına 16 isim aday adayı başvurusunda bulundu. AK Parti Bayburt İl Başkanlığında temayül yoklaması yapılıyor. 10.00 ile 16.00 arasında devam edecek oylamada partide kurulan iki ayrı bilgisayaradan delegeler oy kullanıyor. Bayburt temayülü Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve Antalya Milletvekili İbrahim Aydın gözetiminde yapılıyor. AK Parti'ye milletvekilliği aday adaylığı başvuru yapan isimler arasında AK Parti'de aday adaylığı başvuru süreci 22 Mart 2023 günü tamamlanmıştı. Bu süreçte AK Parti Bayburt İl Başkanlığına 16 isim aday adayı başvurusunda bulundu. AK Parti Bayburt İl Başkanlığında temayül yoklaması yapılıyor. 10.00 ile 16.00 arasında devam edecek oylamada partide kurulan iki ayrı bilgisayaradan delegeler oy kullanıyor. Bayburt temayülü Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve Antalya Milletvekili İbrahim Aydın gözetiminde yapılıyor. AK Parti'ye milletvekilliği aday adaylığı başvuru yapan isimler Av.İsrafil Kahraman,Yusuf Elçi,Gürbüz Akbulut,Abdulkadir Develi,Halim Kızıl,Hayrettin Ocaklı,Adem Kılıç,Hakan Kobal,Orhan Ateş,Ali Vahit Atıcı,Nurettin Memiş,Hayrettin Haluk Akkoyunl,Ali Öznur,Işıl Koçali,Mustafa Daştan,Muhammet Ali Kaldırım katıldıu.



