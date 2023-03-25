14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Bayburt Milletvekilliği aday adayı tanıtım toplantısı coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

Tüm aday adaylarını hazır bulunduğu toplantıda AK Parti İl Başkanı hacı Ali Polat aday adaylarını tanıttı.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat konuşmasında :

Adaylarımızın müracaatlarını aldık Ankaraya Genel Merkeze gönderdik dedi.Aday adaylarına seslenerek Ak davaya gönül verdikleri için Bayburt’a Milletvekili olarak ,Şehrime,davama,Ülkeme ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde olarak bu davaya hizmet etmek istiyorum diyerek meydana çıkan bu 16 arkadaşımı canı gönülden tebrik ediyorum dedi.

28.dönem Bayburt Milletvekilliği için müracaat eden aday adaylarına beşer dakikalık süre verildi ve Aday adayları kendilerini bu süre zarfında kısaca tanıttılar.

Aday adaylarının konuşmaları sıkça alkışlandı.

Tanıtım sonrası hatıra fotoğrafı çektirildi.