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Kongre dolayısıyla ülkenin değişik yerlerinden başkente gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Salonda, "Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı", "Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri" ve "Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

Divan kurulunda Bayburt AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat divan kurulu üyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandı

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde delegelerin oy verme işlemi devam etti.

Bayburt Milletvekili Orhan Ateş,Oyunu 4 Nolu sandıkta,Bayburt AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat 16 Nolu sandıkta oyunu kullandı.

Bayburt Milletvekili Orhan Ateş: Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde coşku ve heyecanla AK Parti'mizin 4. Olağanüstü Kongresini gerçekleştirdik.Ülkemize, milletimize ve partimize hayırlı olsun dedi.

AK Parti İl Başkanı Polat: 4. Olağanüstü AK Parti Kongresini şahsıma tevdi edilen Divan Kurulu üyesi olarak idrak ettik. Liderimiz Cumhurbaşkanımız,genel başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın ufukları aşan mesajlarla dolu konuşmasını zevkle dinledik;-Gönlümüze dar gelen sınırlara sıkışıp kalmayacağız.Ülkemizin ve insanlığın geleceğine aşkımızın,sevdamızın ve değerlerimizin mührünü vuracağız. Ömrümüz yeterse biz yetmezse gözlerinde o ışığı gördüğüm siz bu işi başaracaksınız dedi.