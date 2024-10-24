AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı’nın 8. Olağan Kongresi, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, yaptığı açıklamada, Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu’nda yapılacak kongrenin,18.00-21.00 saatleri arasında yapıklacağını ve kongreye tüm partililer ile Keşanlıları beklediklerini söyledi.

Pekdemir, kongre ile ilgili şunları ifade etti: “Kıymetli hemşehrilerim, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu’nda, büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Kongremizde tüm partilerimizi aramızda görmekten onur duyacağız.”