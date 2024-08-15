Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda önemli mesajlar verdi.

AK Parti 23 yaşında! Erdoğan'dan teşkilatlara uyarı: Yorulan kenara çekilsin.

Özeleştiri samimiyetle yapıyoruz nerede eksiğimiz varsa üzerine gidiyoruz. Başlatacağımız Büyük Kongre maratonumuzu sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Kendini yorulmuş hisseden varsa kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değil. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalı. Bunun vebali, hesabı ağırdır. Unutmayın biz, bu aziz milletin de aziz ümmetin de umuduyuz.

AK Parti'nin yeni dönemin ruhunu ıskalaması düşünülemez. AK Parti'nin siyaset yapacağı yer dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye'nin merkezidir. Yenilenerek tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz.

AK Partinin 23.cü kurulış yöldönümü vesilesiyle, AK Parti İl Binasında teşkilat mensupları toplandı.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan,Bayburt Milletvekili Orhan Ateş,İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

AK Parti Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş paylaşımında:

“14 Ağustos 2001 tarihinde Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek çıkmış olduğu kutlu yolda AK Parti'miz 23 yaşında.

“AK Parti Bayburt İl Teşkilatımızda AK Parti'mizin kuruluş yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programına katılarak; değerli dava ve yol arkadaşlarımızla bir araya geldik.

Umudun adıdır AK Parti..

İcraatın adıdır AK Parti..

Geleceğin adıdır AK Parti...” dedi.