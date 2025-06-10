Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 Aile Yılı kapsamında 14-15 Haziran’da 19 şehirde düzenlenecek Baba-Çocuk Doğa Kampı’yla babalar ve çocuklarını doğayla buluşturuyor.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 2025 Aile Yılı çerçevesinde düzenlediği Baba-Çocuk Doğa Kampı etkinliğini duyurdu.

14-15 Haziran tarihlerinde 19 şehirde gerçekleştirilecek kamp, aile bağlarını doğada güçlendirmeyi ve doğa sevgisini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğayla iç içe geçecek bir hafta sonu, hayat boyu unutulmayacak anılara dönüşüyor” diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Kamp süresince doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ve kuş gözlemleri gibi etkinlikler düzenlenecek.

Başvuru koşulları ve detaylar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün “@milliparklar” sosyal medya hesabından paylaşılacak.