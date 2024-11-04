Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten telaşlandıran paylaşım: "Anneme kavuşmak istiyorum"
1 Eylül'de ABD'deki evinde hayatını kaybeden Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, endişelendiren bir paylaşımda bulundu. Anne acısıyla başa çıkmakta zorlandığını dile getiren Anjelik Calvin, son...Devamı için tıklayınız
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