9 yıl sürmüştü! Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'dan evlilik itirafı! Eski eşi meğerse... 9 yıl sürmüştü! Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'dan evlilik itirafı! Eski eşi meğerse...
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten telaşlandıran paylaşım
1 Eylül'de ABD'deki evinde hayatını kaybeden Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, endişelendiren bir paylaşımda bulundu. Anne acısıyla başa çıkmakta zorlandığını dile getiren Anjelik Calvin, son...Devamı için tıklayınız