Bayburtlu Hemşerimiz Şirinevlerin çalışkan Muhtarı Ahmet Özhan Bu gün İstanbul Sütlücedeki AK Parti İstanbul İl başkanlığına giderek AK Partiden 28.dönem Milletvekili aday adayı oldu.

Adaylık müracatını yapan Ahmet Özhan'ı,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve hemşerilerimiz yalnız bırakmadı.

Ahmet Özhan bize yaptığı açıklamada, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı seçeceğiz.

AK Parti sandıklardan yine birinci parti olarak çıkacak .

Her daim Bizler bu davanın bir neferi olduk. Rabbim Çıkmış olduğumuz bu yolda bizleri mahcup eylemesin. AK Partiye Milletvekilliği Aday adaylığı başvurusu yapan tüm yol arkadaşlarıma da başarılar diliyor Rabbimden kolaylıklar temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemizin özellikle son 20 yıldaki kazanımlarına sahip çıkmak, Türkiye yüzyılında yer almak, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için, yarınlarımız için gece gündüz demeden durmandan yorulmadan bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle müracaatımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum dedi.

Ahmet Özhan kimdir ?

İstanbul İli Bahçelievler İlçesi 1968 doğumlu. Doğduğu yıldan beri Bahçelievler İlçesinde yaşamakta.Aslen Bayburtlu,Evli ve 3 çocuk babası.

Eğitim hayatı

İlkokulu Şirinevler İlkokulu’nda, ortaöğrenimimi Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi’nde, lise

eğitimimi ise Açık Öğretim Lisesinden tamamladım.

İş hayatı

Kurucusu olduğum Özhan Elektronik & Kırtasiye İnş.san.tic.ltd.şti’nde faaliyet göstermekte.

Kamu görevleri

İstanbul Bahçelievler İlçesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı (3.Dönem-2009/2023)

Siyasi görevleri

Bahçelievler Refah Partisi İlçe Delegesi

Bahçelievler AK PARTİ Kurucu İlçe Delegesi

Bahçelievler AK PARTİ Hürriyet Mah. Başkanı (2006-2009)

Stk görevleri

2003-2010 Bahçelievler Zaferler İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı

2004-2008 Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

2004-2019 Bahçelievler Belediyesi Kent Konseyi Üyesi

2009-2019 Bahçelievler Muhtarları Başkanı

2013-2016 Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Yönetim Kuruluğu Üyesi

2014- Türkiye Diyanet Vakfı Bahçelievler Şubesi Mütevelli Heyeti Üyesi

2016- Bahçelievler Kocasinan Spor Klubü Başkan Yardımcısı

2019- Bahçelievler HZ.ÖMER Camii Dernek Başkanı

2022- Bayburt Petekkaya Köyü Dernek Başkanı

2022- İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı