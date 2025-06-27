Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri ortak çalışma sonucu önemli bir operasyona imza attı.ADIYAMAN (İGFA) - Yapılan titiz saha çalışmaları ve teknik takip neticesinde, N.G. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde gerçekleştirilen aramada toplam 3.332 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye hazırlandığı tespit edilen şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, gençleri hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgularken, vatandaşların şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ya da Narko İhbar Hattı’nı arayarak destek vermelerini istedi.

"Uyuşturucuya geçit yok, geleceğimize sahip çıkıyoruz!" mesajıyla operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.