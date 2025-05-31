Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ilaçlama ekipleri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kent genelinde sivrisinek, karasinek, hamamböceği, kene, pire ve fare gibi haşerelere karşı 24 saat esasına dayalı mücadele sürdürülüyor.ADANA (İGFA) - Adana’daki nehir yatakları, dereler ve baraj gölleri, özellikle halk arasında “mucuk” olarak bilinen, ışığa yönelme eğiliminde olan ve bu nedenle konutlara girerek duvarlarda bekleyen sineklerin çoğalmasına zemin hazırlıyor. Bu sinek türünün insan sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı yalnızca geçici bir rahatsızlık oluşturduğu vurgulandı.

Belediye ekipleri, 400 personel ve 120 araçla şehir genelinde yağmur suyu kanalları, rögarlar, dere yatakları, foseptik çukurları, hidrofor ve süs havuzları gibi üreme alanlarını 14 günlük aralıklarla ilaçlıyor.

Soğuk Sisleme (ULV) ve Sıcak Sisleme (Termal fog) Uygulamaları

Uçan haşerelere karşı mücadelede, haftada iki gün, gün batımından gece yarısına kadar özel araçlarla soğuk sisleme (ULV) uygulaması gerçekleştiriliyor. Kanalizasyon sistemleri ve rögarlar gibi kapalı alanlarda saklanan hamamböceği ve sivrisinek gibi haşerelere karşı ise sıcak sisleme (termal fog-dumanlama) yöntemiyle doğrudan kanal içlerine müdahale ediliyor.

Tüm ilaçlamalarda kullanılan ürünler, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve yetkilendirilmiş akredite laboratuvarlarda test edilerek onaylanmış ürünler olup, yalnızca uzman personel tarafından uygulanmaktadır. İlaçlama çalışmaları, Sağlık İl Müdürlüğü’nün gözetiminde görevli mesul müdürler ve biyosidal ürün uygulayıcıları tarafından yapılmaktadır.

Bayram Öncesi Yoğun Önlem

Kurban Bayramı öncesinde, özellikle kurban satış alanlarında karasinek, bit ve pire gibi haşerelere karşı ilaçlama, yapışkan bant ve tuzak uygulamaları artırıldı.

Vatandaşların da sivrisinek üremesini önlemek için evlerinin çevresinde su birikebilecek kapları kapatmaları ya da ince tül ile örtmeleri gerektiği belirtildi. Hayvanlar için bırakılan su kaplarının haftada bir boşaltılıp tekrar doldurulması, saksı altlıkları ve kovaların kontrolü, hidrofor çukurlarının gözlemlenmesi sivrisinek gelişiminin önüne geçecektir.

Kurban Bayramı süresince haşere popülasyonunun artmasını önlemek amacıyla vatandaşlarımızın, kurban kesimi sonrasında ortaya çıkan iç organlar ve diğer hayvansal atıkları gelişi güzel çevreye atmaması büyük önem taşımaktadır. Bu tür atıklar, kara sinek ve benzeri haşerelerin çoğalmasına neden olabileceği gibi kötü koku ve çevre kirliliği de oluşturabilir. Bu nedenle, kurban atıkları mutlaka ağzı kapalı poşetler içinde çöp kutularına bırakılmalı ya da uygun alanlarda toprağa gömülmelidir. Alınacak basit önlemler hem halk sağlığının korunmasına hem de çevre temizliğine katkı sağlayacaktır.

Kullanılmayan Lastiklere Dikkat

Özellikle kullanılmayan otomobil lastiklerinin, kova ve bidonların içinde biriken su, sivrisinek gelişimine neden olmaktadır. Bu nedenle lastiklerin çevreye gelişi güzel bırakılmaması, kova ve bidonların üstlerinin kapatılması ya da bertaraf edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bilinçsiz Uygulamalar Risk Taşır

Halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen mücadelede zirai ilaç kullanımının kesinlikle yasak olduğu hatırlatılarak, vatandaşların bilinçsiz şekilde zehirli ürünleri kullanmaları durumunda zehirlenme ve sağlık sorunları yaşanabileceğine dikkat çekti. Kontrolsüz ilaçlamalar, insan ve toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Bu nedenle vatandaşlar, haşereyle ilgili sorunlarda doğrudan belediye ile iletişime geçmelidir.

Adana Büyükşehir Belediyesi, genel mücadele uygulamalarıyla birlikte; vatandaşlardan gelen bildirimler doğrultusunda gerekli alanlara ekip göndererek haşere sorununa güvenli ve etkili şekilde müdahale etmeyi sürdürecektir.