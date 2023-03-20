Bayburtlu Hemşerimiz Abuzer Balcı bu gün İstanbul Sütlücedeki AK Parti İstanbul İl başkanlığında aday adaylığı için forum doldurarak ilk adımı attı.

Balcı yaptığı açıklamada,İstanbul 3. Bölgeden adaylık için başvurumu yaptım,Allah hakkımızdan hayırlısını nasip etsin dedi.

2023 seçimleri Ülkemiz için çok önemli.Dünyanın da yakından takip ettiği Türkiye seçimlerinde yüz yıldır tam bağımsız Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın atmış olduğu adımların tarafı oldum.

Yüzyılın seçiminde aktif olarak siyasetin içinde olmak ve Türkiye’mizin başarmış olduğu,Savunma sanayinden Sağlık yatırımlarına,dış siyasetten, tam bağımsız politikalara,alt yapı çalışmalarının sekteye uğramamsı, var gücümüzle Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda çalışmak için siyasete giriyorum.

Aday gösterilsek de, gösterilmesek de Türkiye’nin geldiği bu noktada tam bağımsız Türkiye için elimizden gelen eforu sarf edeceğiz.

“Büyük Millet Büyük Güç Hedef 2023”diyerek 2023 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyoruz.