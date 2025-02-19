Yapımcı, senarist ve yönetmen Veysel Özgür Sağlam’ın filmi “Asla Vazgeçme” nin galası 1 Mart Cumartesi 20.30’da ÇEKSANAT GKM’de…BURSA (İGFA) - Çekimleri 2024 yılında Bursa'da yapılan filmin senaryosu Nobel ödüllü Albert Camus’un “Sisifos’un Söyleni”nden yola çıkılarak hazırlandı. Absürt felsefe temelinde içerdiği psikolojik temalar ile Belgrad sinemacıları tarafından “deneysel sinemanın başyapıtı” olarak gösterildi.

4,5 ayda 3 kıtada 17 ödül alan filmin galası 1 Mart Cumartesi akşamı set ekibinin de katılımıyla gerçekleşecek olup, film gösteriminin ardından yönetmen Veysel Özgür Sağlam’ın söyleşisi ile devam edecek.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Veysel Özgür Sağlam’ın üstlendiği filmin başrolünde ülkemizin önemli gitar virtüözü Bekir Küçükay ve eşi Beynur Küçükay yer alırken görüntü yönetmenliğini ise Hakan Kundurayapan yaptı. Filmin özgün müzikleri ise gitarist besteci Bekir Küçükay ile Rus piyanist ve besteci Aleksandr Mekaev’in imzasını taşıyor.