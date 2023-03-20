Abdurrahman Dağlar,AK Partini açıkladığı “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde çalışmak için Milletvekili adayı olduğunu ifade etti.

Bu gün içinde bulunduğumuz 2023 seçimlerinin söylendiği gibi dünyanın en önemli seçimi olması,Türkiye’yi kendi istikametlerine sokamadıkları için Cumhurbaşkanımız Erdoğanı iktidardan düşürmek için Batının ve içimizdeki şer odaklarının birleştiği bu seçimde bizlerde Türkiye’mizin geleceği ve Cumhurbaşkanımızın yanında yer alarak “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda Milletvekili aday adaylığına müracaat ettik.Allah hakkımızda hayırlısını nasip ediyor,Bayburtlu hemşerilerimizin desteklerini esirgemeyeceğini temenni ediyorum dedi.

Abdurrahman Dağlar kimdir?

Abdurrahman Dağlar,1960 Bayburt Sancaktepe doğumluyu.İlk Okulu Sancaktepe 'de, orta ve liseyi İstanbul 50.Yıl Küçükyalı Lisesinde okudu.

Üniversiteyi Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde İİBF İktisat bölümünü okudu.Daha sonra uzun yıllar ticaretle meşgul oldu ve emekliye ayrıldı.Evli ve 4 çocuk babası.