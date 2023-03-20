Abdurrahman Dağlar,AK Partini açıkladığı “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda  Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde çalışmak için Milletvekili adayı olduğunu ifade etti.

Bu gün içinde bulunduğumuz 2023 seçimlerinin söylendiği gibi dünyanın en önemli seçimi olması,Türkiye’yi kendi istikametlerine sokamadıkları için Cumhurbaşkanımız Erdoğanı iktidardan düşürmek için Batının ve içimizdeki şer odaklarının birleştiği bu seçimde bizlerde Türkiye’mizin geleceği ve Cumhurbaşkanımızın yanında yer alarak “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda  Milletvekili aday adaylığına müracaat ettik.Allah hakkımızda hayırlısını nasip ediyor,Bayburtlu hemşerilerimizin desteklerini esirgemeyeceğini temenni ediyorum dedi.

Gürbüz Akbulut AK Parti Bayburt Milletvekili aday adayı Gürbüz Akbulut AK Parti Bayburt Milletvekili aday adayı

Abdurrahman Dağlar kimdir?

Abdurrahman Dağlar,1960 Bayburt  Sancaktepe  doğumluyu.İlk Okulu Sancaktepe 'de, orta ve liseyi İstanbul  50.Yıl Küçükyalı  Lisesinde okudu.

Üniversiteyi Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde İİBF  İktisat  bölümünü okudu.Daha sonra  uzun yıllar  ticaretle meşgul oldu ve  emekliye ayrıldı.Evli ve  4 çocuk  babası.