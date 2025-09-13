Amerika’da yaşayan genç bir Türk vatandaşı olan İsmet Düzgören, 5 Eylül akşamı geçirdiği ağır trafik kazası sonucu yoğun bakıma alındı.ABDPOST.COM

ABD (İGFA) - New Jersey’nin Elmwood Park bölgesinde etkili olan yağmur nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek karşı şeride geçen Düzgören’in aracı bir direğe çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan genç adam, Paterson’daki Saint Joseph’s Hospital yoğun bakım ünitesinde bilinci kapalı şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kazanın ardından boyun ve göğüs kemiklerinde kırıklar oluşan İsmet Düzgören’in, şah damarında ve idrar torbasında yırtık tespit edildi. En kritik hasar ise beyin lobundaki travma oldu. Doktorlar, Düzgören’in durumunun son derece ciddi olduğunu, ancak umut kesilmediğini ifade ediyor. Ailesi ise her yeni güne hastane kapısında bir umutla başlıyor.

Aile Yardım Kampanyası Başlattı

İsmet Düzgören’in kız kardeşi, yaşadıkları bu zorlu süreci, şu sözlerle anlatıyor: “Abim, tanıyan herkesin sevgisini kazanmış, yardımsever, çalışkan bir insandı. Bu kampanyayı açmak benim için çok zor. Ama artık tek başımıza mücadele edemiyoruz.”

Aile, doktorlardan zaman zaman yeterli bilgi alamadıklarını ve çaresizlik içinde seslerini duyurmaya çalıştıklarını dile getiriyor. ABD’de sağlık sisteminin getirdiği maddi yük, her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Yoğun bakım süreci, rehabilitasyon, fizik tedavi ve uzun vadeli bakım masraflarıyla birlikte aile büyük bir yükün altına girmiş durumda.

Gönüllere Seslenen Bir Kampanya: “Bir Dua, Bir Nefes”

Aile, İsmet Düzgören’in iyileşmesi için hem manevi hem de maddi destek çağrısında bulunuyor. “Her dua, her destek, her paylaşım bizim için nefes olacak” diyen ailesi, GoFundMe üzerinden bir bağış kampanyası başlattı. Kampanyada toplanacak bağışlar, hastane ve yoğun bakım masrafları, rehabilitasyon ve terapi ücretleri, uzun vadeli bakım giderleri ve bu süreçte ailenin temel ihtiyaçlarına katkı amacıyla kullanılacak.