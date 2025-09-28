California Santa Clara’da yaşayan Türk vatandaşı Oğuzhan Arı, ICE ekipleri tarafından evinin önünden gözaltına alındı. Eşi Merve Arı, 3 gündür haber alamadığını belirterek yardım çağrısı yaptı. Çift, 3 yıl önce Meksika sınırından yasal olarak ABD’ye girmişti.abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD’nin California eyaletinde Santa Clara’da yaşayan Türk vatandaşı Oğuzhan Arı, 22 Eylül 2025’te evinin önünden ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eşi Merve Arı, sosyal medyada ve ABDPost.Com’a yaptığı açıklamada, 3 gündür eşinden haber alamadığını ve yardım çağrısında bulundu.

Merve Arı, 3 yıl önce eşiyle Meksika sınırından yasal izinlerle ABD’ye girdiklerini, Santa Clara’da yaşadıklarını ve çocuk sahibi olduklarını belirtti.

Kendisinin 3 ay önce kızıyla Türkiye’ye döndüğünü, eşinin ise çalışmaya devam ettiğini ifade etti. Arı, San Francisco’daki mahkemesinin 2028’e ertelendiğini, ancak kısa süre sonra eşinin hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklandığını iddia etti. “Üç gündür eşime ulaşamıyorum, lütfen yardım edin,” diyen Arı, yaşananlara tepki gösterdi.