İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Grafik Tasarım Programı’nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ayşe Derya Kahraman, Prof. Dr. Ayşe Derya Kahraman, New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’ye Dünya Kadınlar Günü’nün ABD’de neden 1 ay boyunca kutlandığından ve hayata geçirdiği projelerinden bahsetti.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü, kadınların toplumsal eşitlik mücadelesinin hatırlatılması ve bu alandaki adımların tartışılması için önemli bir gün. Bu yıl ise Amerika Birleşik Devletleri’nde bu anlamlı gün, sadece kutlamalarla sınırlı kalmayıp, kadınların güçlendirilmesi için bir aksiyona dönüşmüş durumda. Kadın hakları için farkındalık yaratmayı ve somut adımlar atmayı amaçlayan etkinlikler, bir ay boyunca devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Grafik Tasarım Programı’nda öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Ayşe Derya Kahraman'ın bu küresel hareketteki rolü ise dikkat çekici.

AMERİKA'DA KADINLAR İÇİN BİR AKSİYON HAREKETİ

Amerika’da Dünya Kadınlar Günü, bir kutlama günü olmanın ötesine geçerek, küresel kadın hakları için bir aksiyona dönüşmüş durumda. "International Women’s Day" (Uluslararası Kadınlar Günü) sayfası, 8 Mart’tan itibaren bir ay süresince tüm dünyada kadınların ekonomik ve toplumsal hakları için çeşitli etkinlikler düzenlemeyi ve bu konuda harekete geçmeyi teşvik ediyor. Katılımcılar, dijital içerikler oluşturuyor, konuşmalar yapıyor ve daha fazla kadın sesinin duyulmasına katkı sağlıyor. Bu platform, aynı zamanda kadınlar ve organizasyonlar arasında küresel bir dayanışma ağı kurmayı hedefliyor. Ancak Türkiye, bu platformda henüz yer almıyor. İşte bu eksikliği gidermek için Ayşe Derya Kahraman, aktif çalışmalarını sürdürüyor.

AYŞE DERYA KAHRAMAN’IN KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN GİRİŞİMLERİ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Grafik Tasarım Programı’nda öğretim üyeliği yapan ve ABD’de misafir akademisyen olarak bulunan Prof. Dr. Ayşe Derya Kahraman, aynı zamanda Türkiye'de kadınları güçlendirmek amacıyla kurduğu Bilgi Köprüsü ve Dayanışma Derneği ile de tanınıyor. Dernek, göçmen kadınlar, erken yaşta evlenmiş kadınlar, engelli kadınlar ve sabıkalı kadınlar gibi dezavantajlı gruplara destek sunan projeler geliştirmekte. Kahraman, Amerika'daki kadınları güçlendirme hareketine katılmak ve Türkiye ile Amerika arasında bir köprü kurmak için önemli adımlar atmayı planlıyor.

Özlem Özgüt Yörekli'ye konuşan Prof. Dr. Ayşe Derya Kahraman, Arnavutköy Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü projelerde, dezavantajlı kadınlar için teknoloji okuryazarlığı ve dijital iş gücü oluşturmayı hedefliyor. Kadınları dijital alanlarda eğitim vererek, e-ticaret gibi alternatif iş modellerini öğretmeyi amaçlıyor.

Geçirdiği tren kazası sonucu hayatını daha anlamlı kılmak ve kadınlara faydalı olabilmek adına bu yola çıkan Kahraman’ın yürüttüğü bu projeler, sadece ekonomik değil, aynı zamanda psikolojik ve toplumsal güçlenme sağlamayı hedefliyor. Kahraman, bu deneyimlerini Amerika’daki platformda da kullanarak iki ülke arasında güçlü bir işbirliği ağı oluşturmayı amaçlıyor.

AMERİKA'DA "HAREKETE GEÇ" HAREKETİ

Amerika’daki Dünya Kadınlar Günü platformu, katılımcılara kadın hakları konusunda farkındalık yaratmak ve toplumsal değişim için adım atmalarını teşvik ediyor. Katılımcılar, “Harekete Geç” (Take Action) mottosuyla kadın haklarına dikkat çekiyor ve kendi etkinliklerini düzenleyerek, görsel içerikler paylaşabiliyor. Bu hareket, sadece kutlama değil, kadınların eşit haklara sahip olabilmesi için somut adımlar atmayı vurguluyor.

NEW YORK’TA BAŞLAYAN KADINLAR GÜNÜ'NÜN TARİHİ

Dünya Kadınlar Günü'nün tarihçesi, 1911’de New York'ta çalışan kadınların eşit haklar ve daha iyi çalışma koşulları talep etmek için başlattığı protestolara dayanıyor. O dönemde bir fabrikada çıkan yangın sonucunda çok sayıda kadın hayatını kaybetmişti. Bu trajik olay, Dünya Kadınlar Günü’nün anılmaya başlanmasının ve emekçi kadınların hakları için mücadelenin sembolü haline gelmesinin temelinde yatıyor. Bugün bu tarih, dünya çapında kadınların hakları ve eşitlik mücadelesinin simgesi olmaya devam ediyor.