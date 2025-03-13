16 yıl önce Yüksek Hızlı Trenle (YHT) tanışan Türkiye'de bugüne kadar seyahat eden yolcu sayısı 97 milyona ulaştı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11 ilde ülke nüfusunun yüzde 34,8'ine doğrudan, kombine taşımacılıkla 9 şehre daha bağlantı sağlayarak toplam 20 şehre ve nüfusun yüzde 51'ine YHT hizmeti sağladıklarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, 13 Mart 2009’da Ankara-Eskişehir arasında Türkiye’nin ilk yüksek hızlı tren hattını hizmete aldıklarını anımsatarak, Türkiye'yi Avrupa’da 6’ıncı, Dünya’da ise 8. yüksek hızlı tren işletmecisi yaptıklarını belirterek, Ankara-Konya Hattı’nı 2011’de, Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul hatlarını 2014’ te, Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara ve Eskişehir-İstanbul hatlarını 2022’ de, Ankara-Sivas hattını 2023’ te son olarak da Sivas-İstanbul hattını 2024 yılında vatandaşımızın hizmetine sunduklarını söyledi.

Her gün yaklaşık 32 bin kişinin Yüksek Hızlı Tren konforuyla seyahat ettiğine işaret eden Bakan Uraloğlu, Yüksek Hızlı Trenlerin Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas’a doğrudan sefer yaptığını, otobüs ya da tren bağlantılı olarak da Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya, Tokat kombine taşımacılık yaptığını belirterek, "Yüksek Hızlı Tren ve otobüs ya da Yüksek Hızlı Tren ve konvansiyonel tren bağlantısıyla gerçekleştirilen kombine taşımacılık, otobüs ile yapılan seyahate göre önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor" dedi.

YAKLAŞIK 97 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Bakan Uraloğlu, Ankara’yı yüksek hızlı tren ağının merkezi haline getirdiklerinin de altını çizerek Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nda 20,9 milyon, Ankara-Konya YHT 21 milyon, Ankara-İstanbul YHT Hattı'nda 36,1 milyon, Konya-İstanbul YHT Hattı'nda 11 milyon 613 bin, Karaman-Ankara YHT Hattı'nda 2,4 milyon, Karaman-İstanbul YHT Hattı'nda 1,7 milyon, Ankara-Sivas YHT Hattı'nda 1,6 milyon, Sivas-İstanbul YHT Hattı'nda 482 bin, Eskişehir-İstanbul YHT Hattı’nda 800 bin yolcuya hizmet verdiklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, 16 yılda YHT’lerin 95 milyon kilometre yol kat ederek, yaklaşık 97 milyon yolcuyu taşıdığını sözlerine ekledi.