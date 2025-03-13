İstanbul Büyükşehir Belediyesi Perakende Grubu iştiraki Halk Ekmek AŞ (İHE), üretimlerinin tüm aşamalarını hijyenik ortamda, el değmeden ve yüksek kalitede gerçekleştiriyorİSTANBUL (İGFA) - 1978 yılından beri İstanbulluların ekmek ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan İBB Halk Ekmek, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden İstanbullunun kaliteli ve uygun fiyatlı ekmeğe ulaşma talebini karşılayarak milyonlarca haneye ekmek ulaştırıyor.

Geçtiğimiz yıllarda açılan Ahmet İsvan fabrikası ile fabrika sayısını dörde çıkaran Halk Ekmek, 39 ilçenin 445 mahallesinde, 698 büfe ve 3 bine yakın satış noktası ile ramazan ayında da İstanbullular için ekmek ve paketli ürünler üretmeye devam ediyor.

15 TL’ye satılan, 350 gram Ramazan pidesi bu yıl da hem lezzeti hem de uygun fiyatıyla İstanbulluların vazgeçilmezi oldu. İHE, ramazan ayı boyunca 4 milyon adet pide ile İstanbulların sofralarında olacak. İHE fabrikaları ramazan ayında hız kesmeden çalışmaya devam ediyor. Üç haftada üç farklı yeni ürünle İstanbullular için lezzetli ve sağlıklı ürünler raflarda yerini aldı. Ahmet İsvan Fabrikası’nda doğal fermantasyon sürecinden geçerek üretilen, sağlıklı ve besleyici 400 gramlık Ekşi Mayalı Ekmek, 25 TL’den satışa büfelerde sunuldu.

Bütçesini düşünen ve kaliteli bir lezzet arayan tüm hamburger severler için üretilen Gurme Hamburger Ekmeği de tüketicinin beğenisine sunuldu. 360 gramlık özel hamburger ekmeği, büfeler ve satış noktalarından 50 TL’ye satışa çıktı.