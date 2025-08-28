İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ziyaretçilere keyifli ve öğretici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, kapılarını açmaya hazırlanıyor. 29 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihleri arasında Belediye Sokağı’nda yer alacak ESHOT standında, İzmir’in toplu ulaşım tarihi, sürpriz etkinliklerle gözler önüne serilecek. ESHOT, İzmir’in dört bir yanından gelen ziyaretçileri, sıklığı arttırılan ve son sefer saatleri uzatılan fuar hatlarıyla şehrin kalbine ulaştıracak.

EĞLENCELİ OYUNLAR VE SÜRPRİZ HEDİYELER

Belediye Sokağı’ndaki stantta, her yaş grubuna hitap edecek interaktif oyunlarla ESHOT'un kent yaşamındaki yeri ve tarihsel gelişimi ziyaretçilere yaratıcı yollarla aktarılacak. Eşleştirme – Hafıza Oyunu, Yapboz Oyunu ve Durak Tahmin Etme Oyunu gibi aktiviteler, ziyaretçilere keyifli anlar sunacak. Oyunlara katılan ve başarılı olan ziyaretçilere, ESHOT maket otobüsü ve özel tasarımlı kitap ayraçları hediye edilecek.

İZMİR’İN “NAZAR BONCUĞU” OTOBÜSÜ İEF’DE

Teknolojik özellikleri ve yeni rengiyle İzmirlilerin beğenisini kazanan yeni tasarımlı Nazar Boncuğu Mavi Otobüs de fuarda sergilenecek. Bu sayede fuar katılımcıları, ESHOT filosuna İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay döneminde kazandırılan yeni otobüsleri yakından ve detaylı inceleme fırsatına sahip olacak.

GEZİCİ ESHOT SERGİSİ YENİDEN ZİYARETE AÇILACAK

ESHOT’un kurumsal hafızasını taşıyan, İzmir’in çeşitli noktalarında ve geçtiğimiz yıl düzenlenen 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda da büyük ilgi gören "Geçmişten Günümüze Gezici ESHOT Sergisi" bu yıl da ziyaretçilerle buluşacak. Tasarımı yenilenen gezici sergide, İzmir’in toplu taşıma geçmişine dair önemli belgeler, görseller ve nostaljik detaylar yer alıyor.