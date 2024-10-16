9. Çanakkale Bienali 50’yi aşkın sanatçının 13 farklı mekâna yayılan sergileriyle başladı. Sergiler, bienal süresince Çanakkale’deki sanatseverler ve özellikle de sanata ve yaratıcı endüstrilere ilgi duyan gençleri odağına alacak.ÇANAKKALE (İGFA) - 50’yi aşkın sanatçının 13 farklı mekâna yayılan sergileri, yan etkinlikleri ve iş birlikleriyle zengin bir deneyim sunan ve Dardanel’in ana destekçiliği ile gerçekleştirilen 9. Çanakkale Bienali kapılarını sanatseverlere açtı.

Her edisyonunda Çanakkale’yi kültür- sanat odağına dönüştüren Çanakkale Bienali bu yıl da kent merkezinin farklı alanlarına yayılan sergileri ve tarihinde ilk kez kent merkezinin dışına çıkarak Assos, Küçükkuyu gibi alanlardaki sanat ve kültür yapılanmalarında da yaygınlaşıyor.

9. Çanakkale Bienali ana s9. Çanakkale Bienali, zengin etkinlik programıyla bu yıl da sanat tutkunlarının gözdesi olacak!ergileri, iş birlikleri üzerinden şekillenen kültür-sanat etkinlikleri ve projelerden oluşan bir deneyim alanı olarak işliyor. Bienalin bu yılki etkinlik programı da oldukça kapsamlı. 6 haftaya yayılan etkinlik programında çocuk sanat atölyeleri, gençlerle söyleşiler, müzik dinletileri, sanat konuşmaları ve çalıştaylar ile günümüz sanatının zengin ekosisteminin deneyimlenebileceği, kapsayıcılık, etkileşim ve diyaloğu önceleyen bir etkinlik programı sanatseverleri bekliyor.

Zamana Bırakmak başlığıyla gençler, teknoloji, gelenek ve gelecek kavramlarına odaklanan ve sanatın farklı disiplinlerini Çanakkale’nin özgün kültürel ve tarihsel dokusuyla bir araya getiren Çanakkale Bienali, sergileri ve birbirinden özgün etkinlik programıyla tüm sanatseverleri 11 Kasım’a kadar bekliyor.

9. ÇANAKKALE BİENALİ’NİN ZENGİN ETKİNLİK PROGRAMINDA ÖNE ÇIKANLAR:

Merkezi Assos Antik Kenti'ne komşu bir çiftlik olan Güneşane Vakfı'nda, çocukların yaparak, hissederek ve fark ederek yaşam becerilerini geliştirmeleri amacıyla eğitsel atölye çalışmaları düzenleniyor. Çiftlikte kurulan topluluk yaşamında çocuklar hem kendi özgünlüklerini keşfediyor hem de birlikte üretmenin gücünü deneyimliyorlar. Bienal kapsamında vakfın çiftliğinde her Salı ve Cumartesi 18.30 - 20.00 saatleri arasında David Bandy’nin çocukları merkezine alarak tarım ve savaş ilişkisine odaklandığı “Toprak, Kas ve Kemik” videosunun özel gösterimleri düzenleniyor. Ayrıca 11-12 Ekim tarihlerinde Güneşane Vakfı ve Danimarka Kültür Enstitüsü ortaklığında gerçekleşen Doğa Sanat Okulum etkinliğinde Behramkale ve Paşaköy köylerinde yaşayan çocuklar Danimarkalı sanatçı Marika Seidler eşliğinde doğadan topladıkları malzemeler ile yaratıcı bir sanat atölyesi gerçekleştirdi.