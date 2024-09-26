Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında;

Bayburt İlamat ve İnfaz Bürosunca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 YIL 6 AY 22 GÜN kesinleşmiş hapis cezası bulunan “A.Y” isimli şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmada yakalanarak Bayburt Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Tüm terör örgütleri ve onların işbirlikçilerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.