Türkiye’nin ilk yerli otomobilinin üretildiği TOGG merkezine Büyükşehir’in ‘’hayatın içindeyim’’ projesinde yer alan 65 yaş üstü çınarlar konuk oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘’Hayatın İçindeyim’’ projesi kapsamında Gemlik’te kurulan Türkiye’nin ilk yerli ve elektrikli otomobilinin üretildiği TOGG Deneyim Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi. 1961 yılında Türkiye’de tasarlanan ve üretilen ilk otomobili gören Kocaeli’nin 65 yaş üstü çınarlarının talebi doğrultusunda gerçekleştirilen ziyarette vatandaşlar akıllı araç TOGG hakkında hem detaylı bilgi aldı hem de araçla sürüş deneyimi yaşadı.

YERLİ OTOMOBİLE KAVUŞTUK

Milli otomobilimiz TOGG’u ziyaret eden emekli makine mühendisi Cahit Yıldırım, ‘’Araçların iç görünümleri, koltukları oldukça güzel. Bu geziden oldukça memnun kaldık. Her şeyiyle güvenli bir araç. Ülkemize de hayırlı olsun. Ülkemizde yapılan ilk yerli otomobil Devrim’di. 1961 yılında idi. Ben o zaman 7 yaşındaydım. O zaman biz onun idrakinde değildik. Sonuçta o bir kesintiye uğramıştı. İşte o kesintiden sonra bu senelerde ancak yerli bir otomobile ülke olarak kavuşmuş olduk. Daha da iyilerini yapmak için gerek devletimiz gerek özel sektör çalışmalarına devam ederse memnun oluruz’’ dedi. TOGG ziyaretinde duygularını ifade eden İsmet Demirel, ‘’Akıllı araç ile ilgili kaçırılmaz fırsatlar var. Nisanda çıkacak olan yeni modelini almayı düşünüyorum’’ ifadesini kullandı. Arabanın her şeyinin süper olduğunu, Büyükşehir Belediyesi sayesinde ilk defa TOGG’u deneyimlediğini belirten Demirel, Büyükşehir’e hizmetlerinden dolayı ayrıca teşekkür etti.