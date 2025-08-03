Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelindeki 559 Aile Destek Merkezi (ADEM) aracılığıyla 2025 yılında 60 bin kadının sosyal, kültürel, mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlandığını duyurdu. Bakan Göktaş, ADEM’lerin aile yapısını güçlendirmede kilit rol oynadığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 559 Aile Destek Merkezi (ADEM) ile kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bakan Göktaş, “Kadınların potansiyelini açığa çıkarmak için hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz. ADEM’ler, aile yapısını güçlendirmek, milli ve manevi değerleri korumak ve kadınların gelir elde etmesini sağlamak için önemli bir rol üstleniyor” dedi.

“Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğündeki Sıfır Atık projesiyle çevre bilincini her haneye ulaştırıyoruz” diyen Bakan Göktaş, merkezlerde, 0-6 yaş arası çocuklar için kreş ve oyun odaları bulunarak annelerin kurslara katılımı kolaylaştırdıklarını söyledi. Bakan Göktaş, “Bu yıl 60 bin kadın ADEM’lerden yararlandı. Kadınların sosyalleşmesi ve iş gücüne katılımı için merkezlerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” diyerek, vatandaşları ADEM’lere başvurmaya davet etti.

SIFIR ATIK VE MESLEKİ KURSLARLA GÜÇLENDİRME

ADEM’lerde kadınlara dikiş, el sanatları, sepet örme, ahşap boyama, tel kırma, çanta yapımı, amigurumi ve aşçılık gibi mesleki kurslar ücretsiz sunuluyor. Kursiyerler, ürünlerini kermeslerde satarak gelir elde ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliğiyle Sıfır Atık vizyonu da ADEM’lere entegre edildi.