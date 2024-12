Esenler Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Ziraat Katılım’ın desteği ile bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Esenler Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Beş gün boyunca sanatseverlere sinema şöleni yaşatan festivalde, en iyi kısa film ödülünü Ömer Ferhat Özmen’in yönettiği Eksi Bir kazandı.İSTANBUL (İGFA) - 5 gün boyunca ulusal ve uluslararası pek çok yönetmeni, sanatçıyı ve sinema profesyonelini İstanbul’da buluşturan 5. Esenler Film Festivali, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

M. TEVFİK GÖKSU: FİLMLER BİZE VAR OLDUĞUMUZU HATIRLATIR

Törenin açılış konuşmasını yapan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu “Herkes izlediği filmden farklı anlamlar çıkarır. Birisi sadece eğlenmek ve vakit geçirmek için, birisi filmi okumak, birisi anlamak, birisi de hayata dair dersler çıkartıp gelecek perspektifi çizmek için film izleyebilir. Ama hangi filmi izlerseniz izleyin her filmde odaklanılan bir nokta vardır ve noktada alır sizi bir yere taşır. İşte o taşıdığı şey bazen sizin kültürel değerlerinizdir, bazen günlük hayatınızın bir parçasıdır, bazen inanç değerlerinizdir, bazen teknolojidir. Film sizi bir yere götürür. Filmi izlerken hayatınızın bir parçasını, annenizi, babanızı, kardeşinizi, kendi okul hayatınızı ya da köyünüzü görürsünüz. İnsanlık tarihi ile birlikte hikayesi olan beyazperde, herkese bir şeyi hatırlatır. Hayat, hatırlatma üzerine kurulmuştur. Filmler de bize var olduğumuzu hatırlatır” dedi.

M.TEVFİK GÖKSU: 5 GÜN BOYUNCA BİNLERCE İNSANIMIZI SİNEMA İLE BULUŞTURDUK

Hayatta insanın olmazsa olmazının aile olduğunu vurgulayan Başkan Göksu, hayatı anlamlı kılan şeyin işini bitirip koşarak eve gitmek olduğunu söyledi ve 5. Esenler Film Festivali’nde hayatı anlamlı kılan o değere ağırlık vermelerinin tesadüf olmadığının altını çizdi.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu sözlerini ‘5 gün boyunca binlerce insanımızı sinema ile buluşturduk. Bugün, hikayemizi ödüllendireceğiz’ cümleleri ile sonlandırarak festivale destek olan herkese teşekkür etti.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan ise konuşmasında, festivalde aile kavramının işlenmesinin kıymetli olduğunu vurguladı.

TAMER YİĞİT: BU ÖDÜLE 62 YILIMI VERDİM. HAYATIM FİLMLERDE GEÇTİ

Konuşmaların ardından Türk sinemasının usta ismi Tamer Yiğit’e onur ödülü takdim edildi. Tamer Yiğit’e ödülünü Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu verdi. 186 filmde rol aldığını söyleyen Tamer Yiğit ‘Bu ödüle 62 senemi verdim. Hayatım, senelerim filmlerde geçti’ dedi.

EN İYİ FİLM: EKSİ BİR

Onur ödülünün verilmesinin ardından kazanan filmler açıklandı. Kısa Film Yarışması bölümünde en iyi film ödülünü Ömer Ferhat Özmen’in yönettiği Eksi Bir filmi aldı. Genç yönetmene ödülünü festivalin jüri başkanı usta oyuncu Fikret Kuşkan verdi. Kuşkan yaptığı konuşmada, çok güçlü bir seçki ile karşılaştıklarını ve seçim yaparken çok zorlandıklarını söyledi. İkincilik ödülü Kafamdaki Polis filmi ile Erdal Baran Şahin’in; üçüncülük ödülü ise Rehber filmi ile Mert Erez’in oldu.

KISA FİLM YAPIM DESTEK BÖLÜMÜNDE TOPLAM 240 BİN TL VERİLDİ!

Kısa Film Yapım Destek Ödüllerinde her biri 80 bin TL kazanan üç film; Serdal Altun’un Süperman Bozkıra Düştü, Kerem Yükseloğlu’nun Bu Gece Diğerlerinden Farklı ve Sevde Betül Kaya’nın Talâk filmleri oldu.

Yapım destek bölümünün aynî ödüller bölümünde ise; Dart Duvar Afiş Desteği ödülünü Elif Çakmak’ın The Soul Of My Soul; Flod Color Desteği ödülünü Kerem Yükseloğlu’nun Bu Gece Diğerlerinden Farklı, Aytekin Sound Ses ve Ekipman Desteği ödülünü Fatma Çakmak Özcan’ın Dondurma, Flod Kurgu Desteği ödülünü Muhammed Muğlu’nun Bağ Bozumu, Holy Light Işık Ekipman Desteği ödülünü Ömer Çolak’ın Pay, İstenci Film Production Kamera Ekipman Desteği ödülünü Semih Sağman’ın 8. Dakika filmleri aldı.

Başak Şengül’ün sunduğu gece, Göksel Baktagir’in Yeşilçam’ın unutulmaz film müzikleri konseri ile son buldu.