İzmir Şehir Tiyatroları’nın fiziksel anlatı odaklı yeni oyunu “Şehirler Yollar Hikayeler”in prömiyeri gerçekleştirildi. Bu sezonun seyirciyle buluşan dördüncü oyunu büyük ilgi görürken uzun süre ayakta alkışlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) yeni oyunu “Şehirler Yollar Hikayeler”in prömiyeri İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

İzmirli tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Pınar Okyay, İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, İzBBŞT Şube Müdürü İlayda Akbıyık, İzBBŞT Danışma Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Semih Çelenk ile Eski CHP Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, kültür sanat camiası ve bürokratlar katıldı. Yasin Yürekli’nin yazıp yönettiği, göç ve yersiz yurtsuzluk kavramlarının işlendiği oyun seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

“İZMİRLİYLE BULUŞMASINI UMUYORUZ’

Prömiyerde seyirciye seslenen İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, sanatın Türkiye’de yaşanan günlerin ilacı olduğunu aktararak tiyatroyu yalnız bırakmama çağrısı yaptı.

Yönetmen Yasin Yürekli de, İzmir’e ve kentin seyir kültürüne katkı yapacağını umdukları bir performans inşa ettiklerini söyleyerek oyunda zorunlu göçe itilen, yaşam haklarından uzaklaştırılan insanların varlık alanlarını işaret etme gayretinde olduklarını ifade etti.

Zorunlu göç ve yersiz-yurtsuzluk gibi çağın derin krizlerini fiziksel odaklı bir anlatımla sahneye taşıyan “Şehirler Yollar Hikayeler” oyununun koreografisini Çınla Okoldan, müziklerini Nadir Kaya, ışık tasarımını Can Tangal, dramaturjisini Duygu Kankaytsın Çelenk yaptı.

Oyunda Berivan Kater, Ceren Parlar, Doğukan Yeşil, Ecem Aydın, Ege Derin, Hayriye Çam, Hasan Özyürek, İbrahim Göksel Kart, İrem Düzgünsıvacı, Çayan Karataş, Nazlı Güntürkün, Nermin Sargut, Pelinsu Karayel, Rüya Erdoğan, Selen Bayındır, Selin Kahraman ve Zeynep Güngörenler rol alıyor.

Oyun, gelecek tiyatro sezonunun başlangıcıyla sahnelenmeye devam edeceği öğrenildi.