Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç’a çevresel sürdürülebilirlik adına dev bir tesis kazandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın katılımıyla, 427 milyon TL’ye mal olacak Suruç Atık Su Arıtma Tesisi’nin temeli

atıldı. Yıllık 11,5 milyon metreküp atık suyu arıtacak tesis, 2056’ya kadar ilçeye nefes aldıracak. Programda konuşan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, “Suruç artık ihmalle değil, hizmetle anılacak” dedi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilecek Suruç Atık Su Arıtma Tesisi’nin temel atma töreni, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplam maliyeti 427 milyon TL olan dev tesisin, bölgenin çevre sağlığı ve altyapı ihtiyaçlarına uzun vadeli katkılar sağlaması bekleniyor.

Suruç'ta düzenlenen temel atma törenine; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın yanı sıra Suruç Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, Suruç Belediye Başkanı Ayten Kaya, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol, İLBANK Bölge Müdürü Mustafa Tansel, İl Müftüsü Ramazan Tolan, yüklenici firma Arbiogaz Çevre Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İzolluoğlu, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

BAŞKAN GÜLPINAR: “SURUÇ ARTIK İHMALLE DEĞİL, HİZMETLE ANILACAK”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, programda yaptığı konuşmada, ilçeye yönelik dev yatırımları kamuoyuyla paylaştı. Altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemesinden sosyal projelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan projeler için toplamda 500 milyon TL’yi aşkın kaynak ayrıldığını açıklayan Başkan Gülpınar, “Suruç artık ihmalle değil, hizmetle anılacak” dedi.

Suruç’un uzun yıllardır ihmal edildiğine dikkat çeken Gülpınar, göreve geldikleri günden bu yana ilçeyi hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için seferberlik başlattıklarını söyledi. Başkan Gülpınar, "Bu şehirde merkez-kırsal ayrımı yapmayacağız. Her ilçemiz bizim için kıymetlidir," ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZ ÇAMURA BASMIYOR”

Konuşmasında, Suruç’ta 120 milyon TL’lik ulaşım seferberliği kapsamında 132 bin 580 metrekare sıcak asfalt döküldüğünü belirten Gülpınar, Dr. Bozan Erdem Caddesi’nden Tılal Yolu’na kadar 18 ana arterde konforlu ve güvenli ulaşımın yeniden inşa edildiğini vurguladı. Ayrıca 30 bin metrekarelik kilitli parke taşı uygulamasıyla birçok cadde ve sokağa estetik bir görünüm kazandırıldı.

Yeni açılan 6 kilometrelik çevre yoluyla ise ilçenin trafik yükünün hafifletildiğini belirten Gülpınar, Yenişehir ile Demokrasi mahallelerinin birbirine bağlandığını ifade etti. “Ali Eroğlu İlkokulu önünde artık çocuklarımız çamura basmıyor. Temiz yollarda umutla güne başlıyorlar” dedi.

Konuşmasında rakamsal verilere de yer veren Başkan Gülpınar, Suruç’a yönelik yatırımlar kapsamında atık su arıtma çalışmalarına 427 milyon TL, asfaltlama çalışmalarına 72,6 milyon TL ve parke döşeme çalışmalarına ise 12 milyon TL harcandığını belirtti.

“Bu sadece bir temel atma töreni değil; aynı zamanda ‘Suruç da bizimdir’ deme törenidir,” diyen Gülpınar, altyapı çalışmalarının sadece teknik bir faaliyet değil, aynı zamanda topluma verilen bir söz, bir vefa göstergesi olduğunu söyledi.

“SURUÇ’U TÜRKİYE’NİN GÖZBEBEĞİ YAPACAĞIZ”

Gülpınar, konuşmasında şeffaflık ve hesap verilebilirlik vurgusu yaparak, “Her kuruşun hesabını vereceğiz. Suruç’u Türkiye’nin gözbebeği yapacağız” dedi. Hizmet anlayışlarının yalnızca projeleri değil, gönülleri de kazanmaya yönelik olduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda projeye destek veren tüm kurum ve çalışanlara teşekkür eden Başkan Gülpınar, “Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Suruç için, Şanlıurfa için, memleketimiz için hayırlı olsun” temennisiyle sözlerini tamamladı.

YILDA ORTALAMA 11,5 MİLYON METREKÜP ATIK SU ARITILACAK

ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol da törende teknik bilgiler vererek, Suruç Atık Su Arıtma Tesisi’nin yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alanda inşa edileceğini ve 2056 yılına kadar olan nüfus projeksiyonları dikkate alınarak tasarlandığını açıkladı.

Tesisin günlük 30.621 metreküp atık su arıtma kapasitesi ile çalışacağını belirten İzol, yılda ortalama 11,5 milyon metreküp atık suyun arıtılacağını vurguladı.

Yüklenici firma Arbiogaz Çevre Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İzolluoğlu ise yaptığı konuşmada, yapılacak tesis hakkında bilgiler sunarak, Suruç Atık Su Arıtma Tesisinin kazandırılmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ramazan Tolan’ın yaptığı dualar eşliğinde kurban kesildi ve protokol üyeleri hep birlikte butona basarak tesisin temelini attı.

SURUÇ VE ÇEVRE İÇİN YENİ BİR NEFES

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Suruç Atık Su Arıtma Tesisi, yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda inşa edilecek. Toplam maliyeti 427.730.000 TL olan tesis, modern çevre dostu teknolojilerle donatılarak atık suyun doğaya zarar vermeden arıtılmasını sağlayacak. Proje, Suruç’un altyapısını güçlendirmeyi, çevre sağlığını korumayı ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Tesisi tamamlandığında ilçedeki yaşam kalitesinin artması ve çevre kirliliğinin önemli ölçüde önlenmesi bekleniyor.