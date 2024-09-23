Uyku problemleri yaşayan vatandaşlar için doğal ve rahatlatıcı bir çözüm olarak nefes egzersizleri giderek daha fazla ilgi görmeye başladı. Uzmanlar, bu egzersizlerin uyku kalitesini artırabileceğini ve zihni sakinleştirerek uykuya geçişi kolaylaştırabileceğini vurguluyor.BURSA (İGFA) - Uyku sorunları, günümüzde birçok insanın yaşadığı yaygın bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Gerginlik, stres ve endişe gibi faktörler, uyku düzenini olumsuz etkilediğini belirten uzmanlar, Uyku öncesinde 4-7-8 tekniği olarak bilinen bir nefes egzersizini denemek etkili olabileceğini belirtiyor.

4-7-8 tekniğinin, dört saniye boyunca burundan nefes alıp, yedi saniye boyunca nefesi tutmak ve bu nefesi sekiz saniyede ağızdan vermek olduğunu kaydeden uzmanlar, bu egzersizin bedenin gevşemesine ve zihnin boşalmasına yardımcı olduğunu ifade ediyor.

Uykuya geçiş için nefes egzersizleri öneren uzmanlar, bu egzersizlerin uykuya geçişte destekleyici bir unsur olabileceğinin de altını çiziyor.

Öte yandan uzmanlar, uykuya geçişi kolaylaştırmak için yatmadan önce ekranlardan uzak durmanın, uygun bir uyku ortamı hazırlamanın ve kafein tüketimini azaltmanın da en az nefes egzersizleri kadar önemli olduğunu vurguluyor.