39 yaşına giren Hadise doğum gününde parladı! Pastası olay oldu...
Ünlü şarkıcı Hadise, 39. doğum gününü görkemli bir partiyle kutladı. Son dönemlerde aşk iddialarıyla gündemde olan Hadise, doğum gününde paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Işıltılı...Devamı için tıklayınız
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