30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü Bayburt’ta düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları Bayburt Valisi Mustafa Eldivan,3. Ordu Komutanlığı Harekât Kurmay Yar.başkanı Tuğgeneral Erhan Kılıçarslan ve Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından Cumhuriyet Meydanı Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumuyla başladı.

Törene Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memeiş, 3. Ordu Komutanlığı Harekât Kurmay Yar.başkanı Tuğgeneral Erhan Kılıçarslan,Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen.Siyasi Parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk Sunma Töreni Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda çelenklerin sunulması ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ve Konuşmaların ardından Çelenk Sunma Töreni sona erdi.