1 Transfer döneminde gerekli transferleri yapmak için ince eleyip sık dokuyan teknik ekip ve transfer komitesi gerekli görülen mevkilere transferleri gerçekleştiriyorlar .

Bayburtspor’umuz dış transferde Fatsaspor’dan kanat oyuncusu Mikail Albayrak, Gümüşhane Spor’dan savunma oyuncusu Hüseyin Yıldız ve Yeşil Çivril Bld. Spor’dan orta saha oyuncusu Furkan Kozhan ile sözleşme imzaladı.

Kulübümüzde iç transferde ise Köksal Ayaydın, Burak Karabacak, Murat Sarıgül ve Eşref Bayansal ile sözleşme yenilendi.

3 etap çalışmalarına Erzurum Yüksek irtifa kamp merkezinde hazırlanacak takımımızda eksik mevkilere transfer çalışmaları devam ediyor.

Temsilcimiz dış transferde Fatsaspor’dan kanat oyuncusu Mikail Albayrak, Gümüşhanespor’dan savunma oyuncusu Hüseyin Yıldız ve Yeşil Çivril Belediyespor’dan orta saha oyuncusu Furkan Kozhan ile sözleşme imzaladı. İç transferde ise Köksal Ayaydın, Burak Karabacak, Murat Sarıgül ve Eşref Bayansal ile sözleşme yenilendi.

Furkan Kozhan

Burak Karabacak

Mikail Albayrak

Hüseyin Yıldız

Köksal Aydın

Murat Sarıgül

Muhammet Eşref Bayansal