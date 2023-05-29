Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem birinci Turda hemde ikinci turda Türkiyede Cumhurbaşkanına verilen en büyük destek ve rekor Bayburt’tan geldi.

28.Dönem Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş Sosyal Medya paylaşımında hemşerilerimize teşekkür etti.

Prof.Dr.Ateş paylaşımında:

“Türkiye Rekortmeni Bayburt’umuzun 28. Dönem Milletvekili Olarak Büyük Bir Gururla Bugün Meclis Kaydımızı Gerçekleştirdik. Bu süreçte bizlere destek olan; 14 Mayıs ve 28 Mayıs Tarihlerinde Gerçekleştirdiğimiz Tarihi Seçimlerde hem CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’ı hem de milletvekilliğinde AK PARTİMİZİ Türkiye Birinciliğine Taşıyarak Yeniden Bir Türkiye Rekoruna İmza Atan Şehrimizle İftihar Ediyor, Bu Gururu Bizlere Yaşatan Tüm Hemşerilerimize Yürekten Şükranlarımı Sunuyorum.”