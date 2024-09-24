Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen;“Çocuk Filmleri Festivali” 25-29 Eylül tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla AnkaMall Paribu Cineverse’te gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - Çocuk Filmleri Festivali'nde çocuklar, film gösterimleri ve atölyeler aracılığıyla hem eğlenceli anlar yaşayacak hem de sinemaya dair bilgi sahibi olacak.

Festivalde çocuklara sinemanın büyülü dünyasını keşfetmeleri için interaktif ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek. Festival kapsamında 5 gün boyunca film gösterimleri, oyunculuk, yazarlık atölyeleri ve kukla tiyatrosu oyunları gerçekleşecek.

FESTİVALİN ANKARA PROGRAMI

Festival, kültür-sanat dolu etkinliklerle 25 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Festivalin ilk gününde saat 11.00’de “Karlar Kraliçesi ve Prenses” filminin gösterimi olacak. Festivalin ilk günü saat 13.00’de “Yazarlık Atölyesi” ile devam edecek. Saat 14.00’de “Çocuk Kalbi” filmi ile minik sinemaseverler keyifli dakikalar yaşayacak. Festivalde 14.00’de “Yönetmenlik Atölyesi” düzenlenecek. İlk gün saat 17.00’de “Kardeş Takımı” filmiyle sona erecek.

Ankara’daki minik sinemaseverleri kültür sanatla buluşturacak festivalin ikinci gününde de birbirinden eğlenceli etkinliklerle devam edecek. Saat 11.00’de “Ejderham ve Ben” filminin gösterimi yapılacak. Saat 14.00’de ise “Oyunculuk Atölyesi” gerçekleşecek. Saat 15.00’de ise “Yönetmenlik Atölyesi” ile minik sinemaseverlere yönetmenlik hakkında eğitici bilgiler aktarılacak. Festivalin ikinci günü saat 16:00’da “Söyleşi ve Konser” etkinliği ile devam edecek ve saat 17.00’de “Cesur İtfayeci” filminin gösterimi ile son bulacak.

Festivalin üçüncü günü saat 11.00’de “Karlar Kraliçesi ve Prenses” filminin gösterimi ve “Oyunculuk Atölyesi” etkinliği ile başlayacak. Saat 14.00’de ise “Benim Uçan Dev Maceram” filminin gösterimi olacak. Saat 15.00’de de “Oyunculuk Atölyesi” ile çocuklar, oyunculuğa dair derinlemesine bilgilerle buluşacak.. Saat 17.00’de “Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör” filminin gösterimi yapılacak.

Festivalde 28 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de “Benim Tatlı Diş Perim” filminin gösterimi gerçekleşecek. Saat 12.00’de “Oyunculuk Atölyesi” ile saat 16.00’da “Kukla Atölyesi” miniklerle buluşacak. Saat 14.00’de ise Çizgi Kukla Tiyatrosu’nun “Yaramaz Kediler” oyunu sahnelenecek. Saat 17.00’deki “Kardeş Takımı” filminin gösterimiyle dördüncü gün son bulacak.

Festival birbirinden keyifli film gösterimleriyle noktalanacak. Festivalinin son gününde saat 11.00’de “Benim Uçan Dev Maceram”, saat 14.00’de “Çocuk Kalbi” ve saat 17.00’de “Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör” filmlerinin gösterimi gerçekleşecek.