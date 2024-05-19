Bayburt MEB AKUB ekibinde yer alan öğretmenler, “19 Mayıs’ta 19 Kilometre Yürüyorum” sloganıyla Kop Dağı’nın zirvesinde bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, AKUB ekibi ve gönüllülerin katıldığı etkinlikte katılımcılar, bir taraftan 19 Mayıs ruhunu yaşarken bir taraftan da sporun ve doğanın keyfini çıkardı.

Doğa yürüyüşünde öğretmenlere eşlik eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde MEB AKUB ekibinin gerçekleştirdiği etkinliğin önemine vurgu yaptı. Afet ve acil durumlar için her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek bu tür etkinliklerin farkındalık oluşturması açısından mühim olduğunu ifade etti. Doğa yürüyüşüne katılan öğretmenlere ve gönüllülere teşekkür ederek tüm katılımcıların bayramını tebrik etti.

19 Mayıs’ta 19 Kilometre Yürüyorum etkinliği, 19 Mayıs kahramanlarının anılmasıyla sona erdi.