Bu yıl 18’incisi organize edilen ÇEK Ödül Töreni’nde Eğitime Katkı Ödülü’nü almaya hak kazanan isim, “Dünya’nın en iyi 50 öğretmeni” arasında gösterilen Dilek Livaneli oldu. BURSA (İGFA) - Çağdaş Eğitim Kooperatifi 3 Mart Eğitim Kurumları Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 18. ÇEK Ödül Töreni, Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay’ın ve protokol üyelerinin açılış konuşmasıyla başladı.

Alpay, geleneksel olarak ÇEK Ödül Törenlerini “Tevhid-i Tedrisat” yani “Öğretim Birliği” yasasının kabul edildiği tarih olan 3 Mart’ta gerçekleştirerek çağdaş eğitime katkı sunan kişi ve kurumlara ödüllerini takdim ettiklerini ifade ederek, “Bu yıl 3 Mart’ta ise ÇEK Ailesi olarak Anıtkabir’de atamızın huzurunda olmanın onurunu ve gururunu yaşadık. Eğitim kurumlarımızın isimlerinde yer alan 3 Mart’ı her dillendirdiğimizde Öğretim Birliği Yasası’nın değerini ve anlamını bir kez daha hissediyoruz. Yasanın 1924 yılında kabul edilmesinden bu yana demokratik, laik, çağdaş, bilimsel eğitimden ve Atatürk ilkeleriyle devrimlerinden yana olan, bu yolda değerli adımlar atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yıl ‘Eğitime Katkı’ kategorisinde çağdaş eğitim adına yaptığı değerli çalışmalarla alanında fark yaratan Sayın Dilek Livaneli’ye ödülümüzü takdim edeceğiz.” diye konuştu.

Alpay konuşmasında son dönemde ülke gündeminde yer alan konulara da değinerek, “Ülkenin geleceği adına düşünce geliştirmenin ve bu düşünceleri kamuoyu ile paylaşmanın suç sayıldığı, kişilerin gerçekçi herhangi bir dayanak olmadan tutuklandığı, demokratik haklarını kullanan onlarca gencin haksız yere günlerce alıkonulduğu, karanlık ve antidemokratik bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç demokratik kazanımlar anlamında maalesef ülkemizi yıllarca geriye savuruyor. Yaşanan onca olumsuz gelişmeye karşın toplumumuzun gösterdiği irade ve refleks, özellikle genç nesillerin en temel demokratik hakları adına sergilediği dik duruş, bizlere gelecek adına hâlâ umut olduğunu gösteriyor. Meydanlarda her fikirden ve siyasi görüşten gencin sergilediği ortak irade, özlem duyulan daha adil ve daha özgür bir yaşam adına hafızalarda unutulmayacak şekilde yerini almış durumda. Haksız yere tutuklanan değerli gençlerimizin tamamının en kısa sürede özgürlüğüne kavuşması ve ailelerine dönerek eğitim hayatlarına devam etmesi en büyük temennimizdir.” dedi.

Alpay, tüm bu olumsuzlukların üzerine son olarak proje okullarındaki öğretmen atamaları konusunun eklendiğine değinerek, 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminin bitmesine birkaç ay kala alınan bu atama kararlarının, çocuğun üstün menfaatinin korunması yaklaşımı adına doğru olmadığının altını çizdi. Eğitim gibi değerli bir alanın siyaset üstü konumlandırılması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Alpay, bu alanda atılacak her adımda bilimsel gerçeklikle ve uluslararası standartlara uygun bir bakış açısıyla yol alınmasının en büyük temennileri olduğunu kaydetti.

“30. yılımızda yeni spor salonumuzla, yeni bir sürecin kapısını aralayacağız”

Alpay konuşmasında Çağdaş Eğitim Kooperatifinin bu yıl 30. kuruluş yılını kutladığını hatırlatarak, “Sahip olduğu tüm değerleri bağışçılarının desteğiyle imece usulü ayağa kaldıran Çağdaş Eğitim Kooperatifi, yeni bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını yaşıyor. 3 Mart Eğitim Kurumları Yerleşkesi’nde inşa edilecek yeni spor kompleksinin 2025-2026 Eğitim Öğretim döneminde hizmete girmesi hedefleniyor. Çağdaş Eğitim Kooperatifinin 30. kuruluş yıldönümünde hayat bulacak olan proje, yeni bir sürecin de kapısını aralıyor. Spor salonumuzdan okulumuzun aktiviteleri dışındaki saatlerde ek gelir kaynağı yaratılması hedefleniyor. Böylelikle daha fazla öğrencinin hayatına dokunacak burs olanaklarını arttırmak, projemizin birincil hedefi olarak dikkat çekiyor. Elde edilecek gelirle halihazırda Güler-Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan çocuklara barınma imkânı sağlamanın yanı sıra, ‘Tam burslu’ öğrenci olabilme fırsatı sunmak için önemli bir adım atılmış olacak.” şeklinde konuştu.

Alpay’ın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Bakır Taşer, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk teşekkür konuşması yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından Bursa Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı’na destekte bulunan Hasan Çetinkaya’ya, geçtiğimiz 29 Ekim’de kuruluşu gerçekleştirilen Hopa Çağdaş Eğitim Kooperatifi’ni temsilen kuruculardan Bülent Topal’a ve organizasyona değerli katkılar sağlayan Almira Hotel’i temsilen Kurumsal İletişim Müdürü Gözde Koz’a plaketleri takdim edildi.

Plaket töreninin ardından Eğitime Katkı Ödülü’nü almaya hak kazanan Dilek Livaneli’ne ödülü ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay tarafından takdim edildi.

Törenin ardından Dilek Livaneli “Bir Dilek Yetmez” isimli özel sunumunu gerçekleştirdi. Gecenin finalinde ise 3 Mart Eğitim Kurumları Çok Sesli Korosu sahne alarak şarkılarını seslendirdi. Tören programı, tüm konukların hep bir ağızdan coşkuyla katıldığı şarkılar eşliğinde sona erdi.