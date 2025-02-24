Son bir haftadır 16 ilde süren 'Gürz-47' operasyonunda DEAŞ terör örgütüne mensubu 92 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA)- İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 'Gürz' operasyonlarının 47'ncsi son bir haftada 16 ilde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 92 şüphelinin yakalandığı operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İçeride ve dışarıda teröristleri etkisiz hale getirmek ve halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlara kararlılıkla devam ettiklerini belirten Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Batman, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Kilis, Malatya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildiğini duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1893920166582362145

16 ildeki operasyonda ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.