İskenderun Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “Geceden Şafağa: Direnişin Tanıkları Konuşuyor” panelinde, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 15 Temmuz gecesi TBMM’de yaşananları anlattı; “Vatan sevgisi milletimizin içine işlemiş bir duygudur.”ANKARA (İGFA) - İskenderun Teknik Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında “Geceden Şafağa: Direnişin Tanıkları Konuşuyor” başlıklı bir panel düzenledi.

Moderatörlüğünü Rektör Prof. Dr. Mehmet Duruel’in yaptığı panelde, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 26. Dönem Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu ve Serkan Topal, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine dair anılarını paylaştı.

Programda, 15 Temmuz gecesine dair bir video gösterimi yapıldı.

Rektör Duruel, açılış konuşmasında, 15 Temmuz’un milletin demokrasiye bağlılığını gösterdiği bir direniş destanı olduğunu vurgulayarak, panelin bu tarihi gecenin hafızalarda canlı tutulması için önemli olduğunu belirterek, "Milletimiz ‘Bu Ülkeyi Darbecilere Bırakmayacağız’ dedi”

“Gazi Meclis’te O Gece” kitabının yazarı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 15 Temmuz gecesi TBMM’de tanık olduğu olayları fotoğraflar ve videolar eşliğinde aktardı.

Prof. Dr. Ünüvar, “Vatan sevgisi milletimizin içine işlemiş bir duygudur. O gece Allah, milletimizin kalbindeki korkuyu kaldırdı. Halkımız ve milletvekillerimiz, ‘Bu ülkeyi darbecilere bırakmayacağız’ diyerek tarihte ilk kez bir darbeye karşı direndi. Cesaretin önemini o gece yakından gördük” dedi. TİKA tarafından 9 dile çevrilen 700 sayfalık kitabının, 15 Temmuz’un tarihe not düşülmesi açısından önemine dikkat çekti. Ünüvar, konuşmasını, “Allah bir daha böyle bir gece yaşatmasın” temennisiyle sonlandırdı.

Darbe gecesi TBMM’de yaralanarak gazi olan Hacı Bayram Türkoğlu ve Serkan Topal da o gece yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

Panelin sonunda Ünüvar, kitabını üniversite kütüphanesine hediye etti.

“15 Temmuz” temalı keçe sanatı sergisinin açılışıyla devam eden programda davetliler, özenle hazırlanan eserleri incelerken, etkinlik, katılımcılara aşure ikramıyla sona erdi.