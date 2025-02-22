Bayburt Belediyesi Bamsı Beyrek Seyir Terası’nda düzenlenen yemekte Bayburtlu Sanatçı Mustafa Serkan Yalçın sahne aldı.

Programda bir konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş “Olumsuz hava koşullarına rağmen Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 107. yıl dönümü etkinliklerinin büyük bir kısmını gerçekleştirdiklerini dile getirerek, Programın hazırlanışından nihayete ermesine kadar emeği geçen herkese ve Sayın Valime şahsım ve belediyemiz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu’nun diğer şehirlerinde olduğu gibi Bayburt’un da Ermeni zulmüne maruz kaldığını belirten Başkan Memiş, “Ermeniler Bayburt'ta, Ardahan'da, Erzincan'da ve Erzurum'da aynı vahşeti sergilemişlerdir. Ege'de Yunanistan benzer zulmü yaparken, Adana, Gaziantep ve Urfa'da Fransızlar da aynı zulmü yaptı. Bu nedenle her yer "Antep" olmuştur, yani Gaziantep. Anadolu'nun tüm şehirleri, fıtratımızda olan kahramanlık duygusu ve esarete boyun eğmeme duygusuyla, Haçlı zihniyetine karşı bağımsızlığını kazanabilmiştir. Ancak tüm bu dağınık hareketlerin birleştirici bir gücü, bir komuta kademesi olması gerekiyordu. O gün Mustafa Kemal komutasında Milli Mücadeleyi başlatan arkadaşları ile diğer isimsiz kahramanlar, müdafaa yapılabilmesi adına tüm şehirlerimizdeki sivil örgütlenmeyi sağlamışlardır. Fıtratımızda esir olmama, esir düşmeme ve zincire asla vurulmama duygusu vardır. Bu duyguyla bağımsızlık harekâtımızı kazandık” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından sahne alan Mustafa Serkan Yalçın Anadolu rock tarzında seslendirdiği birbirinden güzel Bayburt ve kahramanlık türküleri ile kulakların pasını sildi.

Başkan Memiş’in Necip Fazıl Kısakürek’in “Zindandan Mehmet’e Mektup” şiirini seslendirdiği gece kurtuluş törenlerinde görev alanlara plaket takdimi ile sona erdi.

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Eşi Meltem Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Eşi Zeynep Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Alb. Fatih Aslan, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş, Siyasi Parti Temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Kurum Müdürleri, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, stk temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.