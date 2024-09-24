Diyarbakır ve Çevre illerden gelen yaklaşık 100 doğasever Batman’ın Sason ilçesinde bulunan Zore kanyonunda buluştu.

YenibaharTV / BATMAN (İGFA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği ve DİDOSK(Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü) nün organize ettiği programla Zore kanyonuna gelen doğaseverler Balbaşı köyünden başlayarak Acar köyü Hasanlar mezrasına kadar yağmurlu bir havada Kanyon’un içinde yürüyüş yaptılar.

Her yıl Zore kanyonuna yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirten DİDOSK Yönetin Kurulu üyesi Semra Bozkır, Zore kanyonunun her zamanki gibi harika olduğunu, yeşil ve mavinin buluştuğu en güzel yerlerden olan kanyona bütün doğaseverleri beklediklerini söyledi.

Yaklaşık 7 kilometre yürüdüklerini belirten Aybars Ekinci, her hafta bu tür yürüyüşler yaptıklarını, ilk defa Zore çayına geldiğini ve bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Fulya Karahan ise “şuan tam bir doğa harikasının içerisindeyiz. Doğayı tüm güzellikleriyle korumamız gerekiyor. Müthiş bir yer” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’dan geldiğini belirten Songül Egeli, Diyarbakır’da yaşayıp da çevrede bulunan bu güzel yerleri görmenin harikulade olduğunu söyledi.

Hüsnü Ergi ise “gezilerimiz çok keyifli geçiyor. İnsanlarımız şehir gürültüsünden uzaklaşarak doğayla baş başa kalıyor. Özellikle gezilerimizde doğaya zarar vermeden, doğayı koruyarak gezi yapıyoruz. Bizlere güzel bir terapi oluyor. İnsan sağlığına ve insan psikolojine çok faydalı oluyor bu tür geziler. Herkesi bu gezilere bekliyoruz” dedi.

Doğaseverlerden Sevim Oğur, “burası doğa harikası bir yer ve çok keyifli bir parkur. Çok muhteşem bir doğa, görülmeye değer nadide bir yer”

Güneydoğuda yaşayan herkesin gelip buraları görmesi gerektiğine inandığını belirten Evin Daş “ Yarı suda yarı karada bir parkurumuz var. Bir dahaki yürüyüşümüze tüm arkadaşlarımızı bekliyoruz” dedi.