Zeytincilik sektörü 2024/25 sezonunda yaptığı 480 milyon dolar ihracatın 118 milyon dolarını ABD'ye yaptı. ABD ihracatta birinci olurken, her 100 dolarlık ihracattan 25 dolar pay aldı. Bu başarıya Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin ABD Sektörel Ticaret Heyeti büyük katkı sağladı.İZMİR (İGFA) - Altın sıvının en çok ihraç edildiği ülke, 19 bin 41 tonla Amerika Birleşik Devletleri oldu. Türkiye’nin ihraç ettiği her 100 ton zeytinyağının 43 tonu ABD’ye gitti. Türkiye, ABD’ye 2023/24 sezonunun 9 aylık döneminde 12 bin 344 ton zeytinyağı ihraç etmişti. Türkiye’nin ABD’ye zeytinyağı ihracatı miktar bazında yüzde 54 arttı.

Türk zeytincilik sektörü, 2025 yılı mart ayında Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik düzenlediği “Sektörel Ticaret Heyeti’nin meyvelerini topluyor. ABD’ye zeytinyağı yanında, sofralık zeytin ve prina yağı ihracatında da önemli artışlar oldu.

Türk zeytincilik sektörü, 1 Ekim 2023 – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında ABD’ye 20 bin 270 tonluk zeytinyağı, sofralık zeytin ve prina yağı ihraç etmişken, 2024-25 sezonunun aynı döneminde yüzde 56’lık artışla 31 bin 565 tonluk ihracata imza attı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, ABD’ye yapılan 118 milyon dolarlık ihracatın büyük bölümünü, 86 milyon 218 bin dolarla zeytinyağı ihracatının oluşturduğunu belirtti. Uygun, “Prina yağı ihracatı yüzde 21 artarak 17 milyon 214 bin dolara, siyah zeytin ihracatı yüzde 16 artarak 10 milyon dolara, yeşil zeytin ihracatı ise yüzde 20 artarak 4,2 milyon dolara ulaştı” dedi.

Türk zeytincilik sektörünün ihracatında ABD’nin 2023/24 sezonunda yüzde 19’luk pay aldığına işaret eden Uygun, 2024/25 sezonunda her 100 dolarlık ihracatlarının 25 dolarını Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Amerika Birleşik Devletleri yıllık 370 bin ton zeytinyağı ve 185 bin ton sofralık zeytin tüketimiyle Avrupa Birliği ülkelerinden sonra en büyük tüketici konumunda olduğuna vurgu yapan Uygun, “ABD pazarında konumumuzu güçlendirmek için çaba gösteriyoruz. Mart ayında 12 firmamızın katılımıyla düzenlediğimiz sektörel ticaret heyetinde ABD’nin farklı eyaletlerinden gelen 45 firma ve 63 sektör temsilcisiyle 160’ın üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirmiştik. Zeytinyağında dünya genelinde fiyatların dip yaptığı bir dönemde düzenlediğimiz sektörel ticaret heyetinin katkısıyla ABD’ye ihracatta önemli artışlar yakaladık. Bu güzel gelişme artış sektöre can suyu oldu. ABD pazarında hedefimiz yüzde 10 pazar payına ulaşmak” şeklinde konuştu.