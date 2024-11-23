Çevre dostu teknolojilerle yeni nesil malzeme çözümleri sunan Ar-Ge girişimi Oleago, zeytin endüstrisi atıklarından ürettiği %100 vegan ve sürdürülebilir deri alternatifi Oleatex ile kitle fonlama platformu fonbulucu'da yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Oleago, zeytin endüstrisi atıklarından ürettiği yenilikçi biyopolimer malzemesi Oleatex™️ ile kitle fonlama platformu fonbulucu'da %86 fonlama oranına ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Şirket, çevresel sürdürülebilirliği destekleyen ve yüksek performanslı ürünler sunan çözümleriyle pazarda fark yaratmayı hedefliyor.

Oleatex™️ Nedir?

Oleatex™️, zeytin endüstrisi atıklarının döngüsel ekonomi modeliyle geri dönüştürülmesiyle üretilen yüzde 100 vegan bir biyopolimer malzemedir. Karbon ayak izini azaltan ve su ile solvent kullanılmadan üretilen bu çevreci malzeme, moda, otomotiv ve mobilya gibi sektörlerde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Farklı renk, doku ve kalınlık seçenekleri sunarak markalara tasarım esnekliği sağlıyor.

Sürdürülebilirlik ve Sertifikalar

Oleatex™️, USDA, DIN, PETA, LCA ve V-Label gibi prestijli kuruluşlardan aldığı sertifikalarla sürdürülebilirlik konusundaki iddiasını kanıtladı. Ayrıca, EIT Food New European Bauhaus programına katılarak Avrupa genelinde başarı kazanan tek Türk girişimi olarak tanınmış ve küresel pazarda güvenilir bir marka haline geldi.

Yatırım ve Gelecek Planları

Oleago, yatırımcılarına kazanç sağlamayı amaçlayan bir EXIT stratejisi sunmaktadır. Stratejik alıcıya satış, halka arz (IPO) veya büyük yatırımcılar tarafından devralma gibi seçenekleri değerlendiren şirket, 2025 itibarıyla temettü ödemelerine başlamayı ve her yıl düzenli artışlar öngörüyor.

Sektörel Potansiyel ve İş Birlikleri

Gerçek deri kullanan üretim şirketlerinin karbon ayak izini azaltma çabaları kapsamında, Oleago'nun ürettiği vegan ürünler büyük önem taşıyor. Özellikle otomotiv firmaları bu alanda öncü rol üstlenmektedir. Oleago'nun mevcut referansları ve yetkin ekibi, şirketin yüksek potansiyelini ve sektördeki iddiasını gösteriyor.