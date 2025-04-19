Geçtiğimiz günlerde Denizli ve ülke genelinde etkili olan zirai don, tarım alanlarında ciddi zarara neden oldu. Don olayının ardından harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde yaşanan zararları incelemek amacıyla sahaya indi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki tarım alanlarını ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi ve inceleme çalışmalarına başladı.DENİZLİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, başta Acıpayam, Çivril, Çal, Bekilli, Güney ve Pamukkale olmak üzere don olayından etkilenen il genelindeki tüm kırsal mahallelerde saha çalışması yürütüyor. Ekipler, üreticilerle birebir görüşerek üzüm bağları, meyve ağaçları ve ekili alanlardaki hasarı yerinde inceliyor. Zirai donun özellikle meyve ağaçları ve bazı sebze ürünlerinde önemli kayıplara yol açtığı belirlenirken, Büyükşehir ekipleri üreticilerle birebir görüşerek incelemelerde bulunuyor. Çiftçilerin yaşadığı mağduriyetin en aza indirilmesi için gerekli desteğin sağlanacağı ifade edildi.

“Üreticimizi yalnız bırakmayacağız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, özellikle bağcılık ve meyveciliğin yoğun yapıldığı bölgelerdeki kayıpların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek şunları söyledi, “Özellikle kent genelinde üreticilerimizin üzüm bağları, meyve bahçeleri ve ekili alanlar dondan olumsuz etkilendi. Ekiplerimiz sahada detaylı tespit çalışmaları yürütüyor. Üreticimizin mağduriyetini gidermek ve üretimin sürekliliğini sağlamak için tüm gücümüzle destek olacağız. Tarım, Denizli’mizin can damarıdır. Çiftçimizin her zaman yanındayız.”

Zarar tespitlerinin ardından başta ziraat odaları olmak üzere ilgili kurumlarla iş birliği içinde üreticilere yönelik destek ve çözüm planlarının devreye alınacağı ifade edildi. Çiftçilerin talepleri doğrultusunda eğitim, danışmanlık ve çeşitli çalışmaların da gündeme alınacağı ifade edildi.